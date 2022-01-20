Тайна

Режиссер: Мария Можар

Жанры: Приключения, Семейный.

Предновогоднее представление в цирке переплетает судьбы Кати и Сони — двух абсолютно непохожих друг на друга девочек. Соня живёт в огромном загородном доме с богатым папой, личным психологом и гувернанткой, а также с папиной бизнес-ассистенткой, которая планирует выйти за него замуж. Отец девочки — владелец кондитерского бизнеса — старается изо всех сил сделать жизнь дочери яркой и радостной, но она мечтает только об одном: найти маму, известную детскую писательницу, которая таинственным образом пропала. А Катя вместе с младшим братиком Колей растет в детском доме и накануне Нового года они решаются сбежать, чтобы отыскать своих родителей. Отважных детей ожидает множество невероятных событий, которые приведут их к разгадке главной тайны…

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Ольга Данилова, Мария Можар, Михаил Зубко

В ролях: Пётр Фёдоров, Диана Енакаева, Оксана Акиньшина, Диана Пожарская, Роман Мадянов Полина Симачева, Виолетта Давыдовская, Игорь Хрипунов, Евгений Сытый, Анатолий Горячев

Музыка: Дмитрий Селипанов