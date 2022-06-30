Танцы на высоте!

Режиссер: Амет Пики

Жанры: Комедия.

Высоко-высоко, туда, где Земля кончается, и начинается космос, в горный кавказский аул, едет «важный человек из Москвы» — проверять региональный интернет. В это время молодой и талантливый Тофик влюблённо наблюдает в сети за популярной танцовщицей тверка. Узнав, что в пути ревизор, Тофик срывает спутниковую тарелку, чтобы никто не заподозрил его тайное увлечение вопреки обычаям. Пока местные жители налаживают интернет, сохраняя образ республики, Тофик едет за героиней сердца в другой серьёзный аул — Москву. И находит намного больше. Здесь и берет своё начало история горного тверка, новых возможностей и крепкой любви.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Амет Пики, Андрей Галанов, Ванати Алиев

В ролях: Юсуп Омаров, Ольга Филимонова, Владимир Долинский, Семен Фурман, Гия Коркоташвили, Микаэль Амирханов, Бесо Гатаев, Лука Тархан-Моурави, Анатолий Дзиваев, Ян Гахарманов

