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Таксист

Режиссер:Мартин Скорсезе
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.

Тусклый свет слепых фонарей, скелеты фабричных труб, задыхающихся в собственном дыму. Вавилонские башни небоскребов, все это - ад Нового времени, Нью-Йорк.

Ветеран вьетнамской войны Трэйвис Бикл ведет свое одинокое такси по ночным улицам бесконечного города, и перед ним разворачивается мрачная панорама человеческих грехов. Как ветхозаветный пророк, он надеется, что однажды небеса пошлют на землю спасительный дождь, который очистит Нью-Йорк от вековой грязи.

А когда умирает надежда, остается только ненависть. Огненный ливень обрушится на головы грешников. Таксист позаботится об этом.

Продолжительность:114 мин
Сценарий:Пол Шредер
В ролях:Роберт Де Ниро, Сибилл Шепард, Джоди Фостер, Харви Кейтель, Питер Бойл, Леонард Харрис Альберт Брукс, Мартин Скорсезе, Гарт Эйвери, Ричард Хиггс
Музыка:Бернард Херрманн
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 июня 2021
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Мираж СинемаКинозал №4
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21:00 (300 р.)

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