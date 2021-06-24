Таксист

Режиссер: Мартин Скорсезе

Жанры: Драма, Триллер, Криминал.

Тусклый свет слепых фонарей, скелеты фабричных труб, задыхающихся в собственном дыму. Вавилонские башни небоскребов, все это - ад Нового времени, Нью-Йорк.

Ветеран вьетнамской войны Трэйвис Бикл ведет свое одинокое такси по ночным улицам бесконечного города, и перед ним разворачивается мрачная панорама человеческих грехов. Как ветхозаветный пророк, он надеется, что однажды небеса пошлют на землю спасительный дождь, который очистит Нью-Йорк от вековой грязи.

А когда умирает надежда, остается только ненависть. Огненный ливень обрушится на головы грешников. Таксист позаботится об этом.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Пол Шредер

В ролях: Роберт Де Ниро, Сибилл Шепард, Джоди Фостер, Харви Кейтель, Питер Бойл, Леонард Харрис Альберт Брукс, Мартин Скорсезе, Гарт Эйвери, Ричард Хиггс

Музыка: Бернард Херрманн