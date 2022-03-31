Сядь за руль моей машины

Режиссер: Рюсукэ Хамагути

Жанры: Драма.

Режиссёра Юсукэ приглашают поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. По условиям договора он не может сам водить машину, поэтому ему предоставляют девушку-водителя — молчаливую Мисаки. Проводя вместе по несколько часов в день, Юсукэ начинает переосмыслять свои отношения с женой, с которой они жили, казалось, в счастливом браке до её внезапной смерти два года назад. А Мисаки пытается разобраться с собственным непростым прошлым.

Продолжительность: 179 мин

Сценарий: Рюсукэ Хамагути, Такамаса Оэ, Харуки Мураками

В ролях: Хидэтоси Нисидзима, Токо Миура, Масаки Окада, Рэйка Кирисима, Пак Ю-рим, Чин Дэ-ён Соня Юань, Ан Хви-тхэ, Перри Дизон, Сатоко Абэ

Музыка: Эико Исибаси