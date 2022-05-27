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Святым тут не место

Режиссер:Альфонсо Пинеда Ульоа
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Человек по прозвищу Иезуит заключен в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Его жена убита, а сын похищен и доставлен в Мексику. Теперь он разрабатывает сложный и опасный план по спасению сына из плена и отмщению за убийство жены.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Пол Шредер
В ролях:Хосе Мария Яспик, Шаннин Соссамон, Пас Вега, Нил МакДонаф, Кейдрих Селлати, Томми Флэнаган, Рон Перлман, Тим Рот, Джон Гилберт, Брайан Глэнни
Музыка:Эйтор Перейра
Производство:Мексика, США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 мая 2022
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