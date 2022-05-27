Святым тут не место

Режиссер: Альфонсо Пинеда Ульоа

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Человек по прозвищу Иезуит заключен в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Его жена убита, а сын похищен и доставлен в Мексику. Теперь он разрабатывает сложный и опасный план по спасению сына из плена и отмщению за убийство жены.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Пол Шредер

В ролях: Хосе Мария Яспик, Шаннин Соссамон, Пас Вега, Нил МакДонаф, Кейдрих Селлати, Томми Флэнаган, Рон Перлман, Тим Рот, Джон Гилберт, Брайан Глэнни

Музыка: Эйтор Перейра