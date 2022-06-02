Своя война: Шторм в пустыне

Режиссер: Алексей Чадов

Жанры: Драма, Триллер, История, Военный.

Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в нее играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Алексей Чадов

В ролях: Алексей Чадов, Виталий Кищенко, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Ола Кейру, Невия Тафара Джалил Асретов, Никита Кологривый, Александр Красовский, Петр Королёв

Музыка: Сергей Луран