Своя война: Шторм в пустыне
Режиссер:Алексей Чадов
Жанры: Драма, Триллер, История, Военный.
Жанры: Драма, Триллер, История, Военный.
Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в нее играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Алексей Чадов
В ролях:Алексей Чадов, Виталий Кищенко, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Ола Кейру, Невия Тафара Джалил Асретов, Никита Кологривый, Александр Красовский, Петр Королёв
Музыка:Сергей Луран
В ролях:Алексей Чадов, Виталий Кищенко, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Ола Кейру, Невия Тафара Джалил Асретов, Никита Кологривый, Александр Красовский, Петр Королёв
Музыка:Сергей Луран
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:02 июня 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:02 июня 2022
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