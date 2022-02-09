Свободные отношения
Режиссер:Дмитрий Невзоров
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Мелодрама.
История двух противоположностей, которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет герои понимают, что превратились в одну из тех семейных пар, которых заел быт, а совместная жизнь стала просто привычкой. Желая сохранить брак ради сына, супруги идут на отчаянную меру — предлагают дать друг другу немного свободы.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Никита Лундин, Дмитрий Невзоров
В ролях:Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Илья Соболев, Анна Глаубэ, Николай Фоменко, Ян Цапник, Анна Ардова, Мария Столярова, Вера Плешанова, Юрий Чулков
Музыка:Игорь Сычев
В ролях:Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Илья Соболев, Анна Глаубэ, Николай Фоменко, Ян Цапник, Анна Ардова, Мария Столярова, Вера Плешанова, Юрий Чулков
Музыка:Игорь Сычев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:09 февраля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:09 февраля 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!