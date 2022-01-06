Свингеры

Режиссер: Андрейс Экис , Дмитрий Фикс

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Перед Новым годом всем хочется немного любви. Успешный бизнесмен Игорь ищет острых ощущений, а его девушка, сногсшибательная топ-модель, хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина жаждет снова разжечь страсть в своем муже. Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех… Исход эксперимента непредсказуем, ведь в это время возможно любое чудо, и даже на балкон скромного студента, живущего по соседству, может свалиться девушка его мечты.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Виктория Бугаева, Слава Сэ, Раса Бугавичуте-Пеце

В ролях: Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Наталья Рудова, Илья Носков Иван Злобин, Дарья Руденок, Алексей Бояджи, Виктор Кузин

Музыка: Илья Духовный