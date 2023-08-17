Свидетель

Режиссер: Давид Дадунашвили

Жанры: Драма.

Даниэль Коэн, скрипач-виртуоз из Бельгии, считает себя гражданином мира, верит в добро и справедливость. В конце февраля 2022 г. он приезжает на гастроли в Киев, и эта поездка навсегда меняет его жизнь. События Специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций. Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира. Ведь правда сильнее страха.

Продолжительность: 128 мин

Сценарий: Сергей Волков

В ролях: Карэн Бадалов, Юлия Афанасьева, Александр Дьяченко, Олег Комаров, Серафима Низовская, Дмитрий Блохин, Виктор Раков, Иса Новиков, Марк Румянцев, Василий Мичков

