Свидетель
Режиссер:Давид Дадунашвили
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Даниэль Коэн, скрипач-виртуоз из Бельгии, считает себя гражданином мира, верит в добро и справедливость. В конце февраля 2022 г. он приезжает на гастроли в Киев, и эта поездка навсегда меняет его жизнь. События Специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций. Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира. Ведь правда сильнее страха.
Продолжительность:128 мин
Сценарий:Сергей Волков
В ролях:Карэн Бадалов, Юлия Афанасьева, Александр Дьяченко, Олег Комаров, Серафима Низовская, Дмитрий Блохин, Виктор Раков, Иса Новиков, Марк Румянцев, Василий Мичков
В ролях:Карэн Бадалов, Юлия Афанасьева, Александр Дьяченко, Олег Комаров, Серафима Низовская, Дмитрий Блохин, Виктор Раков, Иса Новиков, Марк Румянцев, Василий Мичков
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:17 августа 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:17 августа 2023
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