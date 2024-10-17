Свидание с монстром
Режиссер:Анна Кендрик
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.
Голливуд, 1978 год. Начинающая актриса Шерил безуспешно ходит по прослушиваниям. Отчаявшись, она поддаётся на уговоры агента и, чтобы засветиться на телевидении, решает принять участие в шоу свиданий, где девушка вслепую должна выбирать из трёх претендентов. В качестве одного из холостяков выступает Родни Алькала — маньяк, который уже несколько лет безнаказанно насилует и убивает.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Ян Макалистер Макдональд
В ролях:Анна Кендрик, Дэниэл Дзоватто, Тони Хейл, Николетт Робинсон, Пит Холмс, Отем Бест, Кэтрин Галлахер, Келли Джакл, Мэттью Виссер, Джедидайя Гудакр
Музыка:Дэн Ромер, Майк Туччилло
В ролях:Анна Кендрик, Дэниэл Дзоватто, Тони Хейл, Николетт Робинсон, Пит Холмс, Отем Бест, Кэтрин Галлахер, Келли Джакл, Мэттью Виссер, Джедидайя Гудакр
Музыка:Дэн Ромер, Майк Туччилло
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!