Свидание с монстром

Режиссер: Анна Кендрик

Жанры: Драма, Триллер, Криминал.

Голливуд, 1978 год. Начинающая актриса Шерил безуспешно ходит по прослушиваниям. Отчаявшись, она поддаётся на уговоры агента и, чтобы засветиться на телевидении, решает принять участие в шоу свиданий, где девушка вслепую должна выбирать из трёх претендентов. В качестве одного из холостяков выступает Родни Алькала — маньяк, который уже несколько лет безнаказанно насилует и убивает.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Ян Макалистер Макдональд

В ролях: Анна Кендрик, Дэниэл Дзоватто, Тони Хейл, Николетт Робинсон, Пит Холмс, Отем Бест, Кэтрин Галлахер, Келли Джакл, Мэттью Виссер, Джедидайя Гудакр

Музыка: Дэн Ромер, Майк Туччилло