Свадебная резня
Режиссер:Тимоти Вудворд мл.
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
День свадьбы должен быть самым счастливым для каждой женщины. Но для сбежавшей молодой невесты ночь перед несостоявшимся торжеством стала сущим кошмаром — разгневанный бывший жених, прихватив с собой дружков-головорезов, ворвался в уютный загородный дом, чтобы ее убить. Для невесты эта ночь точно станет незабываемой. Если, конечно, ей удастся дожить до утра.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Чад Ло, Шэйн Дэкс Тейлор
В ролях:Наталия Берн, Сер’Дариус Блэйн, Кэм Жиганде, Джейсон Патрик, Орландо Джонс, Панчо Молер, Неб Чупин, Дайра Сао, Сэм Ли Херринг, Алан Сильва
Музыка:Мэтт Доннер
В ролях:Наталия Берн, Сер’Дариус Блэйн, Кэм Жиганде, Джейсон Патрик, Орландо Джонс, Панчо Молер, Неб Чупин, Дайра Сао, Сэм Ли Херринг, Алан Сильва
Музыка:Мэтт Доннер
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2023
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