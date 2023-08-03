Свадебная резня

Режиссер: Тимоти Вудворд мл.

Жанры: Боевик, Триллер.

День свадьбы должен быть самым счастливым для каждой женщины. Но для сбежавшей молодой невесты ночь перед несостоявшимся торжеством стала сущим кошмаром — разгневанный бывший жених, прихватив с собой дружков-головорезов, ворвался в уютный загородный дом, чтобы ее убить. Для невесты эта ночь точно станет незабываемой. Если, конечно, ей удастся дожить до утра.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Чад Ло, Шэйн Дэкс Тейлор

В ролях: Наталия Берн, Сер’Дариус Блэйн, Кэм Жиганде, Джейсон Патрик, Орландо Джонс, Панчо Молер, Неб Чупин, Дайра Сао, Сэм Ли Херринг, Алан Сильва

Музыка: Мэтт Доннер