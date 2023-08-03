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Свадебная резня

Режиссер:Тимоти Вудворд мл.
Жанры: Боевик, Триллер.

День свадьбы должен быть самым счастливым для каждой женщины. Но для сбежавшей молодой невесты ночь перед несостоявшимся торжеством стала сущим кошмаром — разгневанный бывший жених, прихватив с собой дружков-головорезов, ворвался в уютный загородный дом, чтобы ее убить. Для невесты эта ночь точно станет незабываемой. Если, конечно, ей удастся дожить до утра.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Чад Ло, Шэйн Дэкс Тейлор
В ролях:Наталия Берн, Сер’Дариус Блэйн, Кэм Жиганде, Джейсон Патрик, Орландо Джонс, Панчо Молер, Неб Чупин, Дайра Сао, Сэм Ли Херринг, Алан Сильва
Музыка:Мэтт Доннер
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:03 августа 2023
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c 7 по 9 августа
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15:50 (440)
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15:50 (480)
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