Суворов. Великое путешествие
Режиссер:Борис Чертков
Жанры: Приключения, Анимация, История.
Жанры: Приключения, Анимация, История.
Простому юноше Грише предстоит разлучиться с любимой Соней и отправиться в великое путешествие: он попадет на службу к непобедимому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Гриша станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода. Поверив в себя, Гриша бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку и найдет новых верных друзей. Его хоть и маленький, но самый настоящий подвиг выручит Суворова и докажет — героем может стать каждый, если им движет любовь.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Андрей Курейчик, Наталия Дементьева
В ролях:Константин Хабенский, Антон Макарский, Филипп Киркоров, Анна Ардова, Алексей Демидов Юлия Рутберг, Наталия Быстрова
Музыка:Иван Урюпин
В ролях:Константин Хабенский, Антон Макарский, Филипп Киркоров, Анна Ардова, Алексей Демидов Юлия Рутберг, Наталия Быстрова
Музыка:Иван Урюпин
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:01 мая 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:01 мая 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!