Суворов. Великое путешествие

Режиссер: Борис Чертков

Жанры: Приключения, Анимация, История.

Простому юноше Грише предстоит разлучиться с любимой Соней и отправиться в великое путешествие: он попадет на службу к непобедимому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Гриша станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода. Поверив в себя, Гриша бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку и найдет новых верных друзей. Его хоть и маленький, но самый настоящий подвиг выручит Суворова и докажет — героем может стать каждый, если им движет любовь.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Андрей Курейчик, Наталия Дементьева

В ролях: Константин Хабенский, Антон Макарский, Филипп Киркоров, Анна Ардова, Алексей Демидов Юлия Рутберг, Наталия Быстрова

Музыка: Иван Урюпин