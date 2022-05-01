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Суворов. Великое путешествие

Режиссер:Борис Чертков
Жанры: Приключения, Анимация, История.

Простому юноше Грише предстоит разлучиться с любимой Соней и отправиться в великое путешествие: он попадет на службу к непобедимому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Гриша станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода. Поверив в себя, Гриша бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку и найдет новых верных друзей. Его хоть и маленький, но самый настоящий подвиг выручит Суворова и докажет — героем может стать каждый, если им движет любовь.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Андрей Курейчик, Наталия Дементьева
В ролях:Константин Хабенский, Антон Макарский, Филипп Киркоров, Анна Ардова, Алексей Демидов Юлия Рутберг, Наталия Быстрова
Музыка:Иван Урюпин
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:01 мая 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
30 апреля
14:00 (от 350 р.)
1 мая
13:45 (от 180 р.)
2 мая
13:45 (от 180 р.)
3 мая
13:45 (от 180 р.)
4 мая
14:10 (от 150 р.)
ГалактикаЗал 3
1 мая
13:35 (330)
2 мая
13:35 (330)
3 мая
13:35 (330)
4 мая
13:35 (260)
ГалактикаЗал 2
c 1 по 3 мая
11:55 (240)
4 мая
11:55 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №7. VIP
c 1 по 3 мая
14:20 (400)
18:10 (500)
4 мая
14:20 (300)
18:10 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 1 по 3 мая
13:00 (300)
16:50 (330)
4 мая
16:50 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 1 по 3 мая
12:00 (300)

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