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СуперСанта

Режиссер:Стив Мажори, Андреа Себастиа
Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Семейный.

Клиф Клаустовски — скромный аниматор, который неожиданно для себя получил способность превращаться в СуперСанту. Вместе с девочкой-подростком Билли и эльфом Лео Клиф должен помешать коварному плану бизнесмена Грампуса, который собирается покончить с главным волшебным праздником года, похитив все игрушки.

Продолжительность:88 мин
В ролях:Харланд Уильямс, Колм Фиор, Милли Дэвис, Пол Ван Дайк, Люсинда Дэвис, Daniel-Antonio Hidalgo, Tallula Dinsmoore
Музыка:Диего Наварро
Производство:Великобритания, Испания
Ограничения:6+
Дата релиза:21 ноября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 23 по 24 ноября
11:30 (400)
c 25 по 27 ноября
11:30 (350)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
24 ноября
14:55 (400)
c 25 по 27 ноября
12:40 (350)

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