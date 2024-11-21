СуперСанта

Режиссер: Стив Мажори, Андреа Себастиа

Жанры: Комедия, Фэнтези, Анимация, Семейный.

Клиф Клаустовски — скромный аниматор, который неожиданно для себя получил способность превращаться в СуперСанту. Вместе с девочкой-подростком Билли и эльфом Лео Клиф должен помешать коварному плану бизнесмена Грампуса, который собирается покончить с главным волшебным праздником года, похитив все игрушки.

Продолжительность: 88 мин

В ролях: Харланд Уильямс, Колм Фиор, Милли Дэвис, Пол Ван Дайк, Люсинда Дэвис, Daniel-Antonio Hidalgo, Tallula Dinsmoore

Музыка: Диего Наварро