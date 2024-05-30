Суперпташки: улетная миссия Режиссер: Нестор Ф. Дэннис

Жанры: Анимация. Птичка Джонни и его пернатые друзья обладают суперспособностями. Однажды они отправляются на секретную миссию, в ходе которой им предстоит спасти родной город от коварных планов злодея Отто фон Моржа. Продолжительность: 87 мин Сценарий: Нестор Ф. Дэннис

В ролях: Джонни Депп

Производство: Испания, Италия, США

Ограничения: 0+

Дата релиза: 30 мая 2024

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