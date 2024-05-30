Суперпташки: улетная миссия
Режиссер:Нестор Ф. Дэннис
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Птичка Джонни и его пернатые друзья обладают суперспособностями. Однажды они отправляются на секретную миссию, в ходе которой им предстоит спасти родной город от коварных планов злодея Отто фон Моржа.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Нестор Ф. Дэннис
В ролях:Джонни Депп
В ролях:Джонни Депп
Производство:Испания, Италия, США
Ограничения:0+
Дата релиза:30 мая 2024
Ограничения:0+
Дата релиза:30 мая 2024
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