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Суперпташки: улетная миссия

Режиссер:Нестор Ф. Дэннис
Жанры: Анимация.

Птичка Джонни и его пернатые друзья обладают суперспособностями. Однажды они отправляются на секретную миссию, в ходе которой им предстоит спасти родной город от коварных планов злодея Отто фон Моржа.

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Нестор Ф. Дэннис
В ролях:Джонни Депп
Производство:Испания, Италия, США
Ограничения:0+
Дата релиза:30 мая 2024
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ГалактикаЗал 3
c 30 мая по 5 июня
13:55
ГалактикаЗал Askona
c 30 мая по 5 июня
10:15
Мираж Синема (Мурманск молл)Зал №1
c 30 мая по 2 июня
11:40
15:30

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