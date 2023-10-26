SuperКопы: миссия "Бабушка"
Режиссер:Тарек Будали
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Райан — обычный коп, который мечтает о должности в секретной службе Франции. Но его навыки полицейского довольно заурядны. А вот его бабушка — настоящая знаменитость и участница мегапопулярного реалити-шоу. Когда ее похищает мексиканский картель, Райану приходится собрать команду верных друзей и отправиться на суперсекретное задание: их ждут приключения во Франции, Абу-Даби и Мексике. Наградой же станет не только бабушкина благодарность, но, возможно, и повышение по службе.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Тарек Будали
В ролях:Тарек Будали, Филипп Лашо, Жюльен Аррути, Ванесса Гид, Хосе Гарсия, Мари-Анн Шазель, Рем Кериси, Росси де Пальма, Элоди Фонтан, Шанталь Ладезу
Музыка:Максим Депре, Микаэль Торджман
В ролях:Тарек Будали, Филипп Лашо, Жюльен Аррути, Ванесса Гид, Хосе Гарсия, Мари-Анн Шазель, Рем Кериси, Росси де Пальма, Элоди Фонтан, Шанталь Ладезу
Музыка:Максим Депре, Микаэль Торджман
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:26 октября 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:26 октября 2023
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