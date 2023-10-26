SuperКопы: миссия "Бабушка"

Режиссер: Тарек Будали

Жанры: Комедия.

Райан — обычный коп, который мечтает о должности в секретной службе Франции. Но его навыки полицейского довольно заурядны. А вот его бабушка — настоящая знаменитость и участница мегапопулярного реалити-шоу. Когда ее похищает мексиканский картель, Райану приходится собрать команду верных друзей и отправиться на суперсекретное задание: их ждут приключения во Франции, Абу-Даби и Мексике. Наградой же станет не только бабушкина благодарность, но, возможно, и повышение по службе.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Тарек Будали

В ролях: Тарек Будали, Филипп Лашо, Жюльен Аррути, Ванесса Гид, Хосе Гарсия, Мари-Анн Шазель, Рем Кериси, Росси де Пальма, Элоди Фонтан, Шанталь Ладезу

Музыка: Максим Депре, Микаэль Торджман