Супергонки
Режиссер:Юй Чжун
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.
Возраст: Детям.
Гоночный город — это огромная парящая в воздухе платформа. Звездный агент Джи-джи Бонд был приглашен на церемонию открытия последнего сезона. Но он так же получает срочное задание: поддерживающая город энергия была украдена, и теперь Джи-джи Бонд должен восстановить эту энергию в течение 72 часов.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Джейк Пун
В ролях:Лу Шуан, Лян Цзинцзин, Лю Цинъян, Чэнь Чжижун
В ролях:Лу Шуан, Лян Цзинцзин, Лю Цинъян, Чэнь Чжижун
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:19 сентября 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:19 сентября 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!