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Супергонки

Режиссер:Юй Чжун
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.
Возраст: Детям.

Гоночный город — это огромная парящая в воздухе платформа. Звездный агент Джи-джи Бонд был приглашен на церемонию открытия последнего сезона. Но он так же получает срочное задание: поддерживающая город энергия была украдена, и теперь Джи-джи Бонд должен восстановить эту энергию в течение 72 часов.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Джейк Пун
В ролях:Лу Шуан, Лян Цзинцзин, Лю Цинъян, Чэнь Чжижун
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:19 сентября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 19 по 22 сентября
13:25 (350)
c 23 по 24 сентября
13:25 (300)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 19 по 20 сентября
11:20 (250)
c 21 по 22 сентября
11:20 (350)
c 23 по 24 сентября
11:20 (250)

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