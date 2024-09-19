Супергонки

Режиссер: Юй Чжун

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.

Возраст: Детям.

Гоночный город — это огромная парящая в воздухе платформа. Звездный агент Джи-джи Бонд был приглашен на церемонию открытия последнего сезона. Но он так же получает срочное задание: поддерживающая город энергия была украдена, и теперь Джи-джи Бонд должен восстановить эту энергию в течение 72 часов.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Джейк Пун

В ролях: Лу Шуан, Лян Цзинцзин, Лю Цинъян, Чэнь Чжижун

