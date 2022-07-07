Супер Майки
Режиссер:Йохан Нийенхейс
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Обаятельный стриптизер Джоррит и его лучший друг Бас направляются из Голландии в Майами, чтобы открыть свой стриптиз-клуб. Они начинают строительство, которое сопровождается весельем и горячими танцами.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Маартен Лебенс, Анна-Луиза Вербон
В ролях:Йим Баккум, Мартин Фишер, Юват Вестендорп, Ева ван де Вийдевен, Малик Мохаммед, Мэтью Хинцен, Майке Мартенс, Джейсон Серда, Санне Фогель, Orfeo 't Zand
Музыка:Мартин Шиммер
В ролях:Йим Баккум, Мартин Фишер, Юват Вестендорп, Ева ван де Вийдевен, Малик Мохаммед, Мэтью Хинцен, Майке Мартенс, Джейсон Серда, Санне Фогель, Orfeo 't Zand
Музыка:Мартин Шиммер
Производство:Нидерланды
Ограничения:16+
Дата релиза:07 июля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:07 июля 2022
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