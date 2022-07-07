Супер Майки Режиссер: Йохан Нийенхейс

Жанры: Комедия. Обаятельный стриптизер Джоррит и его лучший друг Бас направляются из Голландии в Майами, чтобы открыть свой стриптиз-клуб. Они начинают строительство, которое сопровождается весельем и горячими танцами. Продолжительность: 115 мин Сценарий: Маартен Лебенс, Анна-Луиза Вербон

В ролях: Йим Баккум, Мартин Фишер, Юват Вестендорп, Ева ван де Вийдевен, Малик Мохаммед, Мэтью Хинцен, Майке Мартенс, Джейсон Серда, Санне Фогель, Orfeo 't Zand

Музыка: Мартин Шиммер Производство: Нидерланды

Ограничения: 16+

Дата релиза: 07 июля 2022

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