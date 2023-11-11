Судзумэ, закрывающая двери

Режиссер: Макото Синкай

Жанры: Мелодрама, Фэнтези, Приключения, Анимация.

16-летняя Судзумэ живёт в тихом городке на острове Кюсю. Однажды по дороге в школу она встречает молодого путешественника, который спрашивает, где в окрестностях находятся развалины. Любопытство берёт верх, и девушка решает посмотреть, что же там такого интересного — пробирается на местную заброшку, находит там загадочную дверь, открывает её и вытаскивает из земли странный камень. Вскоре из открытой двери выбирается гигантская сущность и провоцирует землетрясение. Теперь Судзумэ вместе с тем самым незнакомцем, внезапно обращенным в детский стульчик, приходится отправиться в погоню за вредным говорящим котиком, чтобы закрыть открывающиеся по всей стране двери и предотвратить новые разрушения.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Макото Синкай

В ролях: Нанока Хара, Хокуто Мацумура, Ан Яманэ, Эри Фукацу, Рюносукэ Камики, Котонэ Ханасэ, Саири Ито, Сёта Сомэтани, Акари Миура, Косиро Мацумото

Музыка: Radwimps, Кадзума Дзинноти