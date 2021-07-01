Судная ночь навсегда
Режиссер:Эверардо Валерио Гоут
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Ужасы.
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Ужасы.
Этим летом все правила будут нарушены. Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Никто больше не будет в безопасности.
Продолжительность:103 мин
Сценарий: Джеймс ДеМонако
В ролях:Ана де ла Регера, Джош Лукас, Уилл Пэттон, Кэссиди Фриман, Вероника Фалькон, Ливэн Рамбин Теноч Уэрта, Сьюзи Абромейт, Алехандро Эдда, Энтони Молинари
Музыка:The Newton Brothers
В ролях:Ана де ла Регера, Джош Лукас, Уилл Пэттон, Кэссиди Фриман, Вероника Фалькон, Ливэн Рамбин Теноч Уэрта, Сьюзи Абромейт, Алехандро Эдда, Энтони Молинари
Музыка:The Newton Brothers
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:01 июля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:01 июля 2021
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