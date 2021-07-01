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Судная ночь навсегда

Режиссер:Эверардо Валерио Гоут
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Ужасы.

Этим летом все правила будут нарушены. Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Никто больше не будет в безопасности.

Продолжительность:103 мин
Сценарий: Джеймс ДеМонако
В ролях:Ана де ла Регера, Джош Лукас, Уилл Пэттон, Кэссиди Фриман, Вероника Фалькон, Ливэн Рамбин Теноч Уэрта, Сьюзи Абромейт, Алехандро Эдда, Энтони Молинари
Музыка:The Newton Brothers
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:01 июля 2021
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 1 по 4 июля
22:10 (1000 р.)
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c 1 по 2 июля
13:45 (450 р.)
18:45 (700 р.)
23:40 (200 р.)
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13:45 (700 р.)
18:45 (700 р.)
23:40 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
2 июля
20:25 (120 р.)
3 июля
20:25 (150 р.)
4 июля
20:25 (150 р.)
5 июля
20:25 (120 р.)
6 июля
20:25 (150 р.)
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20:25 (120 р.)

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