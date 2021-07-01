Судная ночь навсегда

Режиссер: Эверардо Валерио Гоут

Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Ужасы.

Этим летом все правила будут нарушены. Группа мародеров решает, что ежегодная Судная ночь не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно. Никто больше не будет в безопасности.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Джеймс ДеМонако

В ролях: Ана де ла Регера, Джош Лукас, Уилл Пэттон, Кэссиди Фриман, Вероника Фалькон, Ливэн Рамбин Теноч Уэрта, Сьюзи Абромейт, Алехандро Эдда, Энтони Молинари

Музыка: The Newton Brothers