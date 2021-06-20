Стражи Терракоты
Режиссер:Дин Лян, Линь Юнчан
Жанры: Боевик, Фэнтези, Анимация.
Жанры: Боевик, Фэнтези, Анимация.
Молодая девушка по имени Джейд и терракотовый воин Магнус объединяются в борьбе против ониксов — существ, атакующих подземный город династии Кин. Герои влюбляются друг в друга, а вскоре им удается узнать секрет вторжения монстров. Однако уже слишком поздно — жестокая война между терракотовыми воинами и ониксами началась.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Рэйчел Сюй, Цуй Течжи
В ролях:Оливия Ситон-Хилл, Крис Бойке, Пол «Макс» Райнхарт, Джозеф С. Ламберт, Киран Катарей, Ничалия Шварц
В ролях:Оливия Ситон-Хилл, Крис Бойке, Пол «Макс» Райнхарт, Джозеф С. Ламберт, Киран Катарей, Ничалия Шварц
Производство:Китай
Ограничения:12+
Дата релиза:20 июня 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:20 июня 2021
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