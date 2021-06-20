Стражи Терракоты

Режиссер: Дин Лян, Линь Юнчан

Жанры: Боевик, Фэнтези, Анимация.

Молодая девушка по имени Джейд и терракотовый воин Магнус объединяются в борьбе против ониксов — существ, атакующих подземный город династии Кин. Герои влюбляются друг в друга, а вскоре им удается узнать секрет вторжения монстров. Однако уже слишком поздно — жестокая война между терракотовыми воинами и ониксами началась.

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Рэйчел Сюй, Цуй Течжи

В ролях: Оливия Ситон-Хилл, Крис Бойке, Пол «Макс» Райнхарт, Джозеф С. Ламберт, Киран Катарей, Ничалия Шварц

