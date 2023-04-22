Стражи Галактики. Часть 3 Режиссер: Джеймс Ганн

Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения. Питер Квилл никак не может смириться с потерей Гаморы и теперь вместе со Стражами Галактики вынужден отправиться на очередную миссию по защите Вселенной. Продолжительность: 150 мин Сценарий: Джеймс Ганн

В ролях: Крис Пратт, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Дэйв Батиста, Зои Салдана, Чукуди Ивуджи, Брэдли Купер, Уилл Поултер, Вин Дизель, Шон Ганн

Музыка: Джон Мерфи Производство: США, Новая Зеландия, Франция, Канада

Ограничения: 13+

Дата релиза: 22 апреля 2023

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