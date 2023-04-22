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Стражи Галактики. Часть 3

Режиссер:Джеймс Ганн
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.

Питер Квилл никак не может смириться с потерей Гаморы и теперь вместе со Стражами Галактики вынужден отправиться на очередную миссию по защите Вселенной.

Продолжительность:150 мин
Сценарий:Джеймс Ганн
В ролях:Крис Пратт, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Дэйв Батиста, Зои Салдана, Чукуди Ивуджи, Брэдли Купер, Уилл Поултер, Вин Дизель, Шон Ганн
Музыка:Джон Мерфи
Производство:США, Новая Зеландия, Франция, Канада
Ограничения:13+
Дата релиза:22 апреля 2023
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ГалактикаЗал 3
18 мая
22:00 (360)
19 мая
22:00 (410)
20 мая
21:50 (410)
21 мая
21:50 (410)
22 мая
21:50 (360)
23 мая
21:50 (360)
24 мая
21:50 (360)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 18 по 19 мая
11:00 (130)
13:50 (180)
16:40 (340 в 3D)
19:30 (280)
22:20 (280)
c 20 по 21 мая
11:00 (230)
13:50 (280)
16:40 (370 в 3D)
19:30 (310)
22:20 (310)

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