Стражи Галактики. Часть 3
Режиссер:Джеймс Ганн
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.
Питер Квилл никак не может смириться с потерей Гаморы и теперь вместе со Стражами Галактики вынужден отправиться на очередную миссию по защите Вселенной.
Продолжительность:150 мин
Сценарий:Джеймс Ганн
В ролях:Крис Пратт, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Дэйв Батиста, Зои Салдана, Чукуди Ивуджи, Брэдли Купер, Уилл Поултер, Вин Дизель, Шон Ганн
Музыка:Джон Мерфи
В ролях:Крис Пратт, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Дэйв Батиста, Зои Салдана, Чукуди Ивуджи, Брэдли Купер, Уилл Поултер, Вин Дизель, Шон Ганн
Музыка:Джон Мерфи
Производство:США, Новая Зеландия, Франция, Канада
Ограничения:13+
Дата релиза:22 апреля 2023
Ограничения:13+
Дата релиза:22 апреля 2023
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