Страсти по Матвею
Режиссер:Сергей Ильин
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Матвей — молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Агата — спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед.
После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности. Но смогут ли они это по-настоящему осознать?
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Сергей Ильин, Игорь Рыбин
В ролях:Денис Власенко, Валери Зоидова, Тимофей Трибунцев, Алексей Розин, Ольга Медынич, Анар, Ольга Бодрова, Иван Кравченко, Александр Мизёв, Валерия Человечкова
Музыка:Иван Синцов
В ролях:Денис Власенко, Валери Зоидова, Тимофей Трибунцев, Алексей Розин, Ольга Медынич, Анар, Ольга Бодрова, Иван Кравченко, Александр Мизёв, Валерия Человечкова
Музыка:Иван Синцов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:19 октября 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:19 октября 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!