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Страсти по Матвею

Режиссер:Сергей Ильин
Жанры: Комедия, Мелодрама.

Матвей — молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Агата — спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед.

После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности. Но смогут ли они это по-настоящему осознать?

Продолжительность:120 мин
Сценарий:Сергей Ильин, Игорь Рыбин
В ролях:Денис Власенко, Валери Зоидова, Тимофей Трибунцев, Алексей Розин, Ольга Медынич, Анар, Ольга Бодрова, Иван Кравченко, Александр Мизёв, Валерия Человечкова
Музыка:Иван Синцов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:19 октября 2023
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