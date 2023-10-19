Страсти по Матвею

Режиссер: Сергей Ильин

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Матвей — молодой прилежный алтарник, который мечтает стать священником. Агата — спонтанная дерзкая художница, которая не привыкла ничего планировать наперед.

После знакомства Матвей и Агата понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют одни и те же проблемы и ценности. Но смогут ли они это по-настоящему осознать?

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Сергей Ильин, Игорь Рыбин

В ролях: Денис Власенко, Валери Зоидова, Тимофей Трибунцев, Алексей Розин, Ольга Медынич, Анар, Ольга Бодрова, Иван Кравченко, Александр Мизёв, Валерия Человечкова

Музыка: Иван Синцов