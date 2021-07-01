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Страсть, любовь и стволы

Режиссер:Коллин Шиффли
Жанры: Боевик, Комедия, Драма, Мелодрама, Криминал.

Молодой бунтарь Бен, наследник знаменитой медиаимперии в Нью-Йорке, влюбляется в дочь заклятого врага своего отца.

Продолжительность:96 мин
Сценарий: Эндрю Баррер, Гэбриел Феррари
В ролях:Диего Бонета, Александра Даддарио, Трэвис Фиммел, Джастин Чатвин, Вэйд Аллен-Маркус Эммануэль Шрики, Никола Коррейя-Дамуд, Джон Ралстон, Мишель Нолден, Стюарт Хьюз
Музыка: Йен Хултквист
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:01 июля 2021
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 1 по 4 июля
23:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 1 по 4 июля
15:05 (300 р.)
19:10 (300 р.)

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