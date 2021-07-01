Страсть, любовь и стволы Режиссер: Коллин Шиффли

Жанры: Боевик, Комедия, Драма, Мелодрама, Криминал. Молодой бунтарь Бен, наследник знаменитой медиаимперии в Нью-Йорке, влюбляется в дочь заклятого врага своего отца. Продолжительность: 96 мин Сценарий: Эндрю Баррер, Гэбриел Феррари

В ролях: Диего Бонета, Александра Даддарио, Трэвис Фиммел, Джастин Чатвин, Вэйд Аллен-Маркус Эммануэль Шрики, Никола Коррейя-Дамуд, Джон Ралстон, Мишель Нолден, Стюарт Хьюз

Музыка: Йен Хултквист Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 01 июля 2021

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