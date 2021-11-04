Страшные истории для рассказа незнакомцам
Режиссер:Карл Дженсен, Райан Генри Джонстон, Райан Кьолберг
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Группа писателей ужасов приезжает в небольшой американский город, чтобы поделиться своими страшными историями. Но вскоре они обнаруживают, что рассказанные незнакомцам истории оживают в реальности, превращаясь в игру, автором которой может быть любой из них.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Уилл Хирш, Карл Дженсен, Райан Генри Джонстон
В ролях:Том Сандовал, Шарлотта Лилт, Мишель Палермо, Майкл Альварез, Итан Дрю, Джейсон Уичерт, Дезри Сринивас, Уилльям Кенни, Ричард Липперт, Эрик Хула
Музыка:Room Full of Hammers
В ролях:Том Сандовал, Шарлотта Лилт, Мишель Палермо, Майкл Альварез, Итан Дрю, Джейсон Уичерт, Дезри Сринивас, Уилльям Кенни, Ричард Липперт, Эрик Хула
Музыка:Room Full of Hammers
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:04 ноября 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:04 ноября 2021
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