Страшные истории для рассказа незнакомцам

Режиссер: Карл Дженсен, Райан Генри Джонстон, Райан Кьолберг

Жанры: Ужасы.

Группа писателей ужасов приезжает в небольшой американский город, чтобы поделиться своими страшными историями. Но вскоре они обнаруживают, что рассказанные незнакомцам истории оживают в реальности, превращаясь в игру, автором которой может быть любой из них.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Уилл Хирш, Карл Дженсен, Райан Генри Джонстон

В ролях: Том Сандовал, Шарлотта Лилт, Мишель Палермо, Майкл Альварез, Итан Дрю, Джейсон Уичерт, Дезри Сринивас, Уилльям Кенни, Ричард Липперт, Эрик Хула

Музыка: Room Full of Hammers