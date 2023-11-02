Страшилка и тайна города света

Режиссер: Рикард Куссо, Таня Венсан

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Приключения, Детектив, Анимация.

Юная Арки — самый необычный подросток на планете. Она дружит с фантастическими существами и постоянно изобретает удивительные устройства. Но когда её отца похищает опасный учёный, ей приходится преодолеть свои страхи и отправиться на его поиски в загадочный Город Света. Всё больше раскрывая тайны этого места, Арки понимает, что ей предстоит спасти не только своего папу, но и весь мир.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Крэйг Бехенна, Мэтт Эверитт, Лес Тернер

В ролях: Джиллиан Нгуйен, Реми Хай, Сэм Нил, Роб Коллинз, Тим Минчин, Анна Торв, Лив Хьюсон, Дебора Мэйлман, Марк Коулз Смит, Кейт Мерфи

Музыка: Эк Кинмонт