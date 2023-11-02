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Страшилка и тайна города света

Режиссер:Рикард Куссо, Таня Венсан
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Приключения, Детектив, Анимация.

Юная Арки — самый необычный подросток на планете. Она дружит с фантастическими существами и постоянно изобретает удивительные устройства. Но когда её отца похищает опасный учёный, ей приходится преодолеть свои страхи и отправиться на его поиски в загадочный Город Света. Всё больше раскрывая тайны этого места, Арки понимает, что ей предстоит спасти не только своего папу, но и весь мир.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Крэйг Бехенна, Мэтт Эверитт, Лес Тернер
В ролях:Джиллиан Нгуйен, Реми Хай, Сэм Нил, Роб Коллинз, Тим Минчин, Анна Торв, Лив Хьюсон, Дебора Мэйлман, Марк Коулз Смит, Кейт Мерфи
Музыка:Эк Кинмонт
Производство:Австралия
Ограничения:6+
Дата релиза:02 ноября 2023
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