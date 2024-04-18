Сто лет тому вперёд
Режиссер:Александр Андрющенко
Жанры: Фантастика, Приключения.
Жанры: Фантастика, Приключения.
Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля — обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она пытается найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.
Продолжительность:142 мин
Сценарий:Андрей Золотарев, Александр Андрющенко, Ксения Мирошник, Кир Булычёв
В ролях:Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Александр Петров, Юра Борисов, Софа Цибирева, Матвей Астраханцев, Кирилл Митрофанов
Музыка:Игорь Вдовин
В ролях:Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Александр Петров, Юра Борисов, Софа Цибирева, Матвей Астраханцев, Кирилл Митрофанов
Музыка:Игорь Вдовин
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:18 апреля 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:18 апреля 2024
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