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Сто лет тому вперёд

Режиссер:Александр Андрющенко
Жанры: Фантастика, Приключения.

Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля — обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она пытается найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Продолжительность:142 мин
Сценарий:Андрей Золотарев, Александр Андрющенко, Ксения Мирошник, Кир Булычёв
В ролях:Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Александр Петров, Юра Борисов, Софа Цибирева, Матвей Астраханцев, Кирилл Митрофанов
Музыка:Игорь Вдовин
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:18 апреля 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 30 апреля по 1 мая
12:20 (380)
15:10 (480)
18:00 (580)
20:50 (580)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 30 апреля по 1 мая
11:40 (300)
14:30 (350)
17:20 (420)
20:10 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
30 апреля
11:00 (250)
13:50 (300)
16:40 (370)
19:30 (370)
22:20 (370)
1 мая
11:00 (250)
13:50 (300)
16:40 (370)
19:30 (370)

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