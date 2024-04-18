Сто лет тому вперёд

Режиссер: Александр Андрющенко

Жанры: Фантастика, Приключения.

Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля — обычный парень, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она пытается найти маму, которую потеряла, когда была совсем ребенком. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений, в которых им предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную, восстановить ход времени и обрести самое дорогое: любовь и дружбу.

Продолжительность: 142 мин

Сценарий: Андрей Золотарев, Александр Андрющенко, Ксения Мирошник, Кир Булычёв

В ролях: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Александр Петров, Юра Борисов, Софа Цибирева, Матвей Астраханцев, Кирилл Митрофанов

Музыка: Игорь Вдовин