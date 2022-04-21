Стикер
Режиссер:Дмитрий Баран
Жанры: Мелодрама, Триллер, Детектив.
Жанры: Мелодрама, Триллер, Детектив.
Их первая ночь — цепь случайных совпадений. Однако спустя некоторое время она появляется в его офисе под другим именем и подозрительно чистой биографией. И это уже, кажется, неслучайно.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Дмитрий Баран
В ролях:Иван Стебунов, Александр Самойленко, Евгения Нохрина, Александр Дьяченко, Екатерина Олькина, Станислав Бондаренко
Музыка:Артем Васильев, Александр Вартанов
В ролях:Иван Стебунов, Александр Самойленко, Евгения Нохрина, Александр Дьяченко, Екатерина Олькина, Станислав Бондаренко
Музыка:Артем Васильев, Александр Вартанов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 апреля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:21 апреля 2022
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