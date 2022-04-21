Стикер

Режиссер: Дмитрий Баран

Жанры: Мелодрама, Триллер, Детектив.

Их первая ночь — цепь случайных совпадений. Однако спустя некоторое время она появляется в его офисе под другим именем и подозрительно чистой биографией. И это уже, кажется, неслучайно.

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Дмитрий Баран

В ролях: Иван Стебунов, Александр Самойленко, Евгения Нохрина, Александр Дьяченко, Екатерина Олькина, Станислав Бондаренко

Музыка: Артем Васильев, Александр Вартанов