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Стикер

Режиссер:Дмитрий Баран
Жанры: Мелодрама, Триллер, Детектив.

Их первая ночь — цепь случайных совпадений. Однако спустя некоторое время она появляется в его офисе под другим именем и подозрительно чистой биографией. И это уже, кажется, неслучайно.

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Дмитрий Баран
В ролях:Иван Стебунов, Александр Самойленко, Евгения Нохрина, Александр Дьяченко, Екатерина Олькина, Станислав Бондаренко
Музыка:Артем Васильев, Александр Вартанов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 апреля 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 21 по 22 апреля
18:00 (от 160 р.)
23 апреля
20:45 (от 190 р.)
24 апреля
20:45 (от 190 р.)
c 25 по 26 апреля
18:00 (от 150 р.)
27 апреля
15:10 (от 150 р.)
ГалактикаЗал 1
21 апреля
16:40 (260)
c 22 по 24 апреля
16:40 (370)
c 25 по 27 апреля
16:20 (260)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 21 по 24 апреля
18:05 (330)

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