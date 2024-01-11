Стальная хватка
Режиссер:Шон Дуркин
Жанры: Драма, Биография, Спорт.
Жанры: Драма, Биография, Спорт.
Их жизнь — изнурительные тренировки перед грядущим сражением. Каждый раз, выходя на арену, они рискуют остаться здесь навсегда. Толпа приветствует могучих юношей, готовых развлекать их ради мимолетной славы. Но они — не гладиаторы в Древнем Риме. А дети некогда знаменитого бойца, который теперь полностью сконцентрирован на карьере своих четырёх сыновей. Рано или поздно они станут великими чемпионами, другого пути у них нет.
Продолжительность:132 мин
Сценарий:Шон Дуркин
В ролях:Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Стэнли Саймонс, Лили Джеймс, Холт Маккэллани, Челси Эдмундсон, Грэйди Уилсон, Валентайн Ньюкомер
Музыка:Ричард Рид Парри
В ролях:Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Стэнли Саймонс, Лили Джеймс, Холт Маккэллани, Челси Эдмундсон, Грэйди Уилсон, Валентайн Ньюкомер
Музыка:Ричард Рид Парри
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:11 января 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:11 января 2024
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