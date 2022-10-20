Средневековье

Режиссер: Петр Якл

Жанры: Драма, История, Военный, Биография.

Священная Римская империя погружается в кровавый хаос, пока претенденты сражаются за опустевший трон. Отважный лидер наемников по имени Ян нехотя соглашается на коварный ход в политической игре: похитить невесту влиятельного вельможи, чтобы преградить ему путь к власти. Но неожиданно Ян начинает испытывать чувства к заложнице и, чтобы освободить ее, бросает вызов целой армии, стоящей на страже порочной аристократии. Он понимает, что теперь судьба империи, как, впрочем, и его любви, — не в руках королей, а только в его руках. И в этой битве Ян пойдет до конца.

Продолжительность: 126 мин

Сценарий: Петр Якл, Марек Добеш, Михал Петрусь

В ролях: Бен Фостер, Софи Лоу, Майкл Кейн, Тиль Швайгер, Роланд Мёллер, Мэттью Гуд, Уильям Моусли, Карел Роден, Вернер Даен, Винценц Кифер

Музыка: Филип Клейн