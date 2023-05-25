Спуск: новая глава

Режиссер: Беркли Брэйди

Жанры: Ужасы.

Джой, пережившая домашнее насилие, присоединяется к своей подруге Кармен и ее терапевтической группе на уединенном ретрите на выходных в канадских Скалистых горах. Во главе с загадочным доктором Данли, чьи методы являются экспериментальными и временами сомнительными с точки зрения Джой, опыт в конечном итоге разрушает границу между реальностью и заблуждением. Джой начинает подозревать, что их преследует ее обидчик, хотя на самом деле вся группа будет вынуждена противостоять угрозе, еще более ужасающей, чем монстры из прошлого.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Беркли Брэйди, Тим Каиро

В ролях: Ханна Эмили Андерсон, Мэдисон Уолш, Хелен Белай, Гриффин Корк, Арджан Гилл, Кира Харпер, Айви Миллер, Лиза Моро, Дэниэл Арнольд, Роузэнн Супернаульт

