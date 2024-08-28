Сплетение судеб
Режиссер:Летиция Коломбани
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с большими долгами. Талантливая юрист из Канады Сара вот-вот должна получить долгожданное повышение, но серьезной диагноз вмешивается в ее планы. Три женщины — три тайны. Они никогда не встречались и даже не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное — сплетение судеб.
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Сара Камински, Летиция Коломбани
В ролях:Мия Мельцер, Сайда Патхан, Nehpal Gautam, Даниш Икубал, Jyoti, Aslam Shaikh, Shanti Devi, Shubham Tiwari, Sangeeta Rai, Vijay Gupta
Музыка:Людовико Эйнауди
В ролях:Мия Мельцер, Сайда Патхан, Nehpal Gautam, Даниш Икубал, Jyoti, Aslam Shaikh, Shanti Devi, Shubham Tiwari, Sangeeta Rai, Vijay Gupta
Музыка:Людовико Эйнауди
Производство:Франция, Канада, Италия, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:28 августа 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:28 августа 2024
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