Сплетение судеб

Режиссер: Летиция Коломбани

Жанры: Драма.

Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с большими долгами. Талантливая юрист из Канады Сара вот-вот должна получить долгожданное повышение, но серьезной диагноз вмешивается в ее планы. Три женщины — три тайны. Они никогда не встречались и даже не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное — сплетение судеб.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Сара Камински, Летиция Коломбани

В ролях: Мия Мельцер, Сайда Патхан, Nehpal Gautam, Даниш Икубал, Jyoti, Aslam Shaikh, Shanti Devi, Shubham Tiwari, Sangeeta Rai, Vijay Gupta

Музыка: Людовико Эйнауди