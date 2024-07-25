Список подозреваемых

Режиссер: Азиф Акбар

Жанры: Боевик, Драма, Триллер, Детектив, Криминал.

Лучшие агенты ФБР и полиция разыскивают серийного преступника, жестоко убившего 11 женщин. След удается взять только детективу Ортега, но после того, как пропадает его племянница, дело принимает еще более опасный поворот. Под подозрением находится каждый, кто ведет расследование.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Азиф Акбар, Hank Byrd, Винсент Е. МакДэниэл

В ролях: Брайан Ван Холт, Мэл Гибсон, Фифти Сент, Нора Зеетнер, Уэстон Кейдж, Дина Бэйкон, Джереми Энджел, Кортни Тайсон, Рэндолл Бэйкон, Lilo Baier

Музыка: Эндрю Морган Смит