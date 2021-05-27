Спиритический сеанс
Режиссер:Саймон Баррет
Жанры: Детектив, Ужасы.
Жанры: Детектив, Ужасы.
Камилл — новенькая в элитной школе для девочек, где недавно при загадочных обстоятельствах погибла одна ученица. Когда умирает очередная девушка, Камилл начинает собственное расследование, в ходе которого выясняет, что несчастья начали случаться после спиритического сеанса, во время которого девушки вызывали дух самоубийцы, покончившей с собой в этом старинном замке.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Саймон Баррет
В ролях:Сьюки Уотерхаус, Мэдисен Бити, Инанна Саркис, Элла-Рэй Смит, Стефани Сай, Меган Бест, Джейд Майкл, Джульет Амара, Симус Паттерсон, Клифф Самтер
В ролях:Сьюки Уотерхаус, Мэдисен Бити, Инанна Саркис, Элла-Рэй Смит, Стефани Сай, Меган Бест, Джейд Майкл, Джульет Амара, Симус Паттерсон, Клифф Самтер
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 мая 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:27 мая 2021
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!