Спиритический сеанс

Режиссер: Саймон Баррет

Жанры: Детектив, Ужасы.

Камилл — новенькая в элитной школе для девочек, где недавно при загадочных обстоятельствах погибла одна ученица. Когда умирает очередная девушка, Камилл начинает собственное расследование, в ходе которого выясняет, что несчастья начали случаться после спиритического сеанса, во время которого девушки вызывали дух самоубийцы, покончившей с собой в этом старинном замке.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Саймон Баррет

В ролях: Сьюки Уотерхаус, Мэдисен Бити, Инанна Саркис, Элла-Рэй Смит, Стефани Сай, Меган Бест, Джейд Майкл, Джульет Амара, Симус Паттерсон, Клифф Самтер

