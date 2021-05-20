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Спирит Непокорный

Режиссер:Илэйн Боган, Эннио Торресан
Жанры: Приключения, Анимация, Вестерн, Семейный.

Лаки Прескотт — юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки — вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама. После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти.

Сценарий:Джон Фуско, Кристин Хан, Кэтерин Нолфи
В ролях:Изабела Мерсед, Джулианна Мур, Джейк Джилленхол, Марсаи Мартин, Маккенна Грейс, Уолтон Гоггинс, Гари А. Хэккер, Эйса Гонсалес
Музыка:Эми Доэрти
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:20 мая 2021
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 20 по 23 мая
15:30 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
22 мая
13:50 (300 р.)
18:10 (300 р.)
23 мая
13:50 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 22 по 23 мая
10:30 (200 р.)
ГалактикаЗал 4
c 22 по 23 мая
12:25 (от 400 Р)
c 24 по 26 мая
12:25 (от 350 Р)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 22 по 23 мая
10:50 (300)
12:55 (300)
15:00 (390)
c 24 по 26 мая
10:50 (200)
12:55 (200)
15:00 (200)
ГалактикаЗал 1
c 22 по 23 мая
12:25 (от 400 Р)
c 24 по 26 мая
12:25 (от 350 Р)
Северное сияниеПремьер зал
c 22 по 23 мая
10:20 (300)
18:25 (390)
c 24 по 26 мая
10:20 (200)
18:25 (350)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
22 мая
19:10 (220 р.)
23 мая
11:15 (170 р.)
24 мая
11:15 (130 р.)
25 мая
11:15 (150 р.)
26 мая
11:20 (130 р.)
АврораОсновной зал
c 22 по 23 мая
11:55 (200)
16:55 (200)
c 24 по 26 мая
11:55 (150)
16:55 (150)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
22 мая
16:20 (220 р.)
23 мая
18:20 (220 р.)
24 мая
18:20 (170 р.)
25 мая
18:20 (150 р.)
26 мая
16:20 (170 р.)
МурманскБольшой зал
22 мая
09:00 (150)
13:55 (350)
23 мая
09:00 (150)
14:05 (350)
c 24 по 26 мая
09:00 (150)
14:05 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 22 по 23 мая
11:50 (300)
13:55 (350)
16:00 (350)
c 24 по 26 мая
11:50 (200)
13:55 (200)
16:00 (200)

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