Спирит Непокорный

Режиссер: Илэйн Боган, Эннио Торресан

Жанры: Приключения, Анимация, Вестерн, Семейный.

Лаки Прескотт — юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки — вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама. После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти.

Сценарий: Джон Фуско, Кристин Хан, Кэтерин Нолфи

В ролях: Изабела Мерсед, Джулианна Мур, Джейк Джилленхол, Марсаи Мартин, Маккенна Грейс, Уолтон Гоггинс, Гари А. Хэккер, Эйса Гонсалес

Музыка: Эми Доэрти