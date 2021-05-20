Спирит Непокорный
Режиссер:Илэйн Боган, Эннио Торресан
Жанры: Приключения, Анимация, Вестерн, Семейный.
Жанры: Приключения, Анимация, Вестерн, Семейный.
Лаки Прескотт — юная бунтарка, совсем как ее мама, легендарная бесстрашная наездница, которую дочь почти не помнит. После очередной шалости заботливая тетушка Кора, вырастившая девочку, отправляет ее жить к отцу. Теперь все, о чем мечтает Лаки — вырваться на волю из крошечного сонного городка. Все меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама. После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти.
Сценарий:Джон Фуско, Кристин Хан, Кэтерин Нолфи
В ролях:Изабела Мерсед, Джулианна Мур, Джейк Джилленхол, Марсаи Мартин, Маккенна Грейс, Уолтон Гоггинс, Гари А. Хэккер, Эйса Гонсалес
Музыка:Эми Доэрти
В ролях:Изабела Мерсед, Джулианна Мур, Джейк Джилленхол, Марсаи Мартин, Маккенна Грейс, Уолтон Гоггинс, Гари А. Хэккер, Эйса Гонсалес
Музыка:Эми Доэрти
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:20 мая 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:20 мая 2021
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