Спенсер

Режиссер: Пабло Ларраин

Жанры: Драма, Мелодрама, Биография.

Брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Злые языки судачат о романе на стороне и прогнозируют развод. Тем не менее, на рождественские праздники в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Они едят и пьют за одним столом, традиционно выезжают на охоту, но сможет ли Диана продолжать эту игру?

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Стивен Найт

В ролях: Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Джек Нилен, Фредди Спрай, Шон Харрис, Стелла Гонет, Рихард Заммель, Элизабет Беррингтон, Лоре Стефанек

Музыка: Джонни Гринвуд