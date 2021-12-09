Спенсер
Режиссер:Пабло Ларраин
Жанры: Драма, Мелодрама, Биография.
Жанры: Драма, Мелодрама, Биография.
Брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Злые языки судачат о романе на стороне и прогнозируют развод. Тем не менее, на рождественские праздники в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Они едят и пьют за одним столом, традиционно выезжают на охоту, но сможет ли Диана продолжать эту игру?
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Стивен Найт
В ролях:Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Джек Нилен, Фредди Спрай, Шон Харрис, Стелла Гонет, Рихард Заммель, Элизабет Беррингтон, Лоре Стефанек
Музыка:Джонни Гринвуд
В ролях:Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Джек Нилен, Фредди Спрай, Шон Харрис, Стелла Гонет, Рихард Заммель, Элизабет Беррингтон, Лоре Стефанек
Музыка:Джонни Гринвуд
Производство:Великобритания, Германия, США, Чили
Ограничения:16+
Дата релиза:09 декабря 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:09 декабря 2021
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