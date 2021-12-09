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Спенсер

Режиссер:Пабло Ларраин
Жанры: Драма, Мелодрама, Биография.

Брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Злые языки судачат о романе на стороне и прогнозируют развод. Тем не менее, на рождественские праздники в поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Они едят и пьют за одним столом, традиционно выезжают на охоту, но сможет ли Диана продолжать эту игру?

Продолжительность:117 мин
Сценарий:Стивен Найт
В ролях:Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Джек Нилен, Фредди Спрай, Шон Харрис, Стелла Гонет, Рихард Заммель, Элизабет Беррингтон, Лоре Стефанек
Музыка:Джонни Гринвуд
Производство:Великобритания, Германия, США, Чили
Ограничения:16+
Дата релиза:09 декабря 2021
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 9 по 12 декабря
19:35 (500)
c 13 по 14 декабря
19:35 (400)
ГалактикаЗал 3
11 декабря
22:45 (350)
12 декабря
22:40 (350)
c 13 по 14 декабря
22:40 (300)
Мираж СинемаКинозал №1
c 11 по 12 декабря
10:50 (200)
15:35 (300)
20:35 (300)
c 13 по 14 декабря
10:50 (150)
15:35 (200)
20:35 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
15 декабря
17:50 (200)

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