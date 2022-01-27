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Спасти планету

Режиссер:Мэтт Р. Брэйди
Жанры: Документальный.

Земле, нашей любимой планете и единственному дому, грозит шестое массовое вымирание, единственной причиной которого является деятельность человека. И даже возникновение глобальной пандемии, в разгар которой мы живем, некоторые связывают с незаконной перевозкой и употреблением в пищу экзотических животных.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Алекс Блумберг, Питер Медоуз
В ролях:Хелен Миррен
Музыка:Кэтрин Янг
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:27 января 2022
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ГалактикаЗал 1
c 29 по 30 января
13:50 (330)
c 31 января по 2 февраля
13:50 (260)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 29 по 30 января
13:55 (300)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №7. VIP
c 29 по 30 января
12:10 (300)

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