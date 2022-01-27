Спасти планету

Режиссер: Мэтт Р. Брэйди

Жанры: Документальный.

Земле, нашей любимой планете и единственному дому, грозит шестое массовое вымирание, единственной причиной которого является деятельность человека. И даже возникновение глобальной пандемии, в разгар которой мы живем, некоторые связывают с незаконной перевозкой и употреблением в пищу экзотических животных.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Алекс Блумберг, Питер Медоуз

В ролях: Хелен Миррен

Музыка: Кэтрин Янг