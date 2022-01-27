Спасти планету
Режиссер:Мэтт Р. Брэйди
Жанры: Документальный.
Жанры: Документальный.
Земле, нашей любимой планете и единственному дому, грозит шестое массовое вымирание, единственной причиной которого является деятельность человека. И даже возникновение глобальной пандемии, в разгар которой мы живем, некоторые связывают с незаконной перевозкой и употреблением в пищу экзотических животных.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Алекс Блумберг, Питер Медоуз
В ролях:Хелен Миррен
Музыка:Кэтрин Янг
В ролях:Хелен Миррен
Музыка:Кэтрин Янг
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:27 января 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:27 января 2022
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