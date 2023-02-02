Сожги все мои письма
Режиссер:Бьорн Рунге
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Гнев, как родовое проклятие, передается из поколения в поколение. Пытаясь справиться с собой, он обращается к детским воспоминаниям о деде, писателе-интеллектуале Свене Стольпе. Свен всю жизнь любил и ненавидел свою жену Карин. Алекс узнает, что причиной этих странных отношений была страсть, которую Карин питала к литературному сопернику Свена — поэту Улофу Лагеркранцу. Погружаясь в хитросплетения любовного треугольника, внук раскрывает волнующую тайну Карин.
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Вероника Дзакко, Алекс Шульман
В ролях:Аста Аугуст, Билл Скарсгард, Густав Линд, Марика Линдстрём, Стен Льюнггрен, Оссиан Скарскард, Сверрир Гуднасон, Соня Рихтер, Свен Альстрём, Карин Андерссон
Музыка:Якоб Мюльрад
В ролях:Аста Аугуст, Билл Скарсгард, Густав Линд, Марика Линдстрём, Стен Льюнггрен, Оссиан Скарскард, Сверрир Гуднасон, Соня Рихтер, Свен Альстрём, Карин Андерссон
Музыка:Якоб Мюльрад
Производство:Швеция
Ограничения:16+
Дата релиза:02 февраля 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:02 февраля 2023
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