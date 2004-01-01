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СОЮЗ КИНОМУЛЬТ Выпуск №2 «Простоквашино» и все-все-все»

Режиссер:Анастасия Воронина, Максим Волков, Анна Кузина
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Шарик так увлечётся кредитной картой, что забудет об осторожности, Волк окажется как две капли воды похож на знаменитого артиста, Чинку придётся спасать праздник сладкоежек, Рей и Блюм поспорят, чья работа сложнее, а Енотки захотят найти морской ракушке самое лучшее применение. У Бо появится новая игрушка — огромный надувной динозавр, а Миша из-за неосторожного желания Маруси превратится в змею.

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Максим Аксенов, Евгений Новокшенов, Виктория Шиманская
Музыка:Руслан Лепатов, Алексей Яковель, Станислав Смирнов
Производство:Россия
Ограничения:0+
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 20 по 21 августа
12:30 (200)
c 22 по 24 августа
12:30 (100)

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