СОЮЗ КИНОМУЛЬТ Выпуск №2 «Простоквашино» и все-все-все»
Режиссер:Анастасия Воронина, Максим Волков, Анна Кузина
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Шарик так увлечётся кредитной картой, что забудет об осторожности, Волк окажется как две капли воды похож на знаменитого артиста, Чинку придётся спасать праздник сладкоежек, Рей и Блюм поспорят, чья работа сложнее, а Енотки захотят найти морской ракушке самое лучшее применение. У Бо появится новая игрушка — огромный надувной динозавр, а Миша из-за неосторожного желания Маруси превратится в змею.
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Максим Аксенов, Евгений Новокшенов, Виктория Шиманская
Музыка:Руслан Лепатов, Алексей Яковель, Станислав Смирнов
Музыка:Руслан Лепатов, Алексей Яковель, Станислав Смирнов
Производство:Россия
Ограничения:0+
Ограничения:0+
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