СОЮЗ КИНОМУЛЬТ Выпуск №2 «Простоквашино» и все-все-все»

Режиссер: Анастасия Воронина, Максим Волков, Анна Кузина

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Шарик так увлечётся кредитной картой, что забудет об осторожности, Волк окажется как две капли воды похож на знаменитого артиста, Чинку придётся спасать праздник сладкоежек, Рей и Блюм поспорят, чья работа сложнее, а Енотки захотят найти морской ракушке самое лучшее применение. У Бо появится новая игрушка — огромный надувной динозавр, а Миша из-за неосторожного желания Маруси превратится в змею.

Продолжительность: 47 мин

Сценарий: Максим Аксенов, Евгений Новокшенов, Виктория Шиманская

Музыка: Руслан Лепатов, Алексей Яковель, Станислав Смирнов