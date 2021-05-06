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Сопротивление

Режиссер:Хонатан Якубович
Жанры: Драма, История, Военный, Биография.

После оккупации Франции нацистами начинающий мим Марсель Марсо, пытаясь добиться расположения красавицы Эммы, вступает в ряды Сопротивления. Там он берется провернуть опасную операцию: спасти группу еврейских сирот из рук нацистов, переправив их через горы и леса Швейцарии.

Продолжительность:120 мин
Сценарий:Хонатан Якубович
В ролях:Джесси Айзенберг, Клеманс Поэзи, Феликс Моати, Вица Керекеш, Маттиас Швайгхёфер, Геза Рёриг, Эд Харрис, Белла Рэмси, Марта Иссова, Карл Маркович
Музыка:Анхело Мильи
Производство:Великобритания, Франция, Германия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:06 мая 2021
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