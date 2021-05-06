Сопротивление Режиссер: Хонатан Якубович

Жанры: Драма, История, Военный, Биография. После оккупации Франции нацистами начинающий мим Марсель Марсо, пытаясь добиться расположения красавицы Эммы, вступает в ряды Сопротивления. Там он берется провернуть опасную операцию: спасти группу еврейских сирот из рук нацистов, переправив их через горы и леса Швейцарии. Продолжительность: 120 мин Сценарий: Хонатан Якубович

В ролях: Джесси Айзенберг, Клеманс Поэзи, Феликс Моати, Вица Керекеш, Маттиас Швайгхёфер, Геза Рёриг, Эд Харрис, Белла Рэмси, Марта Иссова, Карл Маркович

Музыка: Анхело Мильи Производство: Великобритания, Франция, Германия, США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 06 мая 2021

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