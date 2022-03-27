Соник 2 в кино
Режиссер:Джефф Фаулер
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Комедия, Фэнтези, Приключения.
Поселившись в Грин-Хилз, Соник стремится доказать, что у него есть все задатки настоящего героя. И геройское испытание не заставляет себя долго ждать: злодейский доктор Роботник вновь строит козни. На этот раз — с загадочным напарником Наклзом. Вместе они разыскивают бесценный изумруд, в котором заключены силы, способные уничтожать целые цивилизации. Соник объединяется с лисенком Тейлзом, чтобы отправиться в кругосветное путешествие и найти изумруд до того, как он попадет в плохие руки.
Продолжительность:122 мин
Сценарий:Джон Уиттингтон, Патрик Кейси, Джош Миллер
В ролях:Джеймс Марсден, Джим Керри, Бен Шварц, Тика Самптер, Идрис Эльба, Наташа Ротуэлл, Адам Палли, Шемар Мур, Ли Мадждуб, Коллин О’Шонесси
Музыка:Junkie XL
В ролях:Джеймс Марсден, Джим Керри, Бен Шварц, Тика Самптер, Идрис Эльба, Наташа Ротуэлл, Адам Палли, Шемар Мур, Ли Мадждуб, Коллин О’Шонесси
Музыка:Junkie XL
Производство:США, Япония
Ограничения:6+
Дата релиза:27 марта 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:27 марта 2022
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