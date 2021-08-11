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Солнцепёк

Режиссер:Максим Бриус, Михаил Вассербаум
Жанры: Драма.

Май 2014 года, Луганск. Цветущий край. Та весна выдалась особенно жаркой. Время жить — любовь, счастье и планы на лето. И мечты, которым не суждено сбыться. Лето всё меняет — нечаянное ощущение безысходности и тревоги, неизбежно накрывающее с головой. Хрупкий мир на грани войны. Время, которое полностью перевернет жизнь многих людей. Кого из них сломает новая реальность, а кто до конца останется человеком?

Сценарий:Владимир Измайлов
В ролях:Александр Бухаров Марина Денисова Глеб Борисов Максим Дахненко Алексей Кравченко Владимир Ильин Светлана Терентьева Андрей Терентьев Глеб Темнов Сергей Гарусов
Музыка:Виталий Муканяев
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:11 августа 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 12 по 13 августа
17:40 (от 130 р.)
c 14 по 15 августа
20:40 (от 160 р.)
16 августа
20:40 (от 130 р.)
17 августа
20:40 (от 150 р.)
18 августа
20:40 (от 130 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 12 по 13 августа
17:40 (от 130 р.)
c 14 по 15 августа
20:40 (от 160 р.)
16 августа
20:40 (от 130 р.)
17 августа
20:40 (от 150 р.)
18 августа
20:40 (от 130 р.)

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