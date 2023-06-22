Сокровища Тома Сойера
Режиссер:Кирк Харрис
Жанры: Приключения, Семейный.
Жанры: Приключения, Семейный.
Легенды о потерянном золоте Тома Сойера всегда будоражили умы молодых людей. Трое старшеклассников решают отправиться в захватывающее, местами опасное, путешествие и попытать свое счастье в поисках клада. А компанию им в этом составит их учительница, в прошлом неутомимая искательница приключений.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Ник Поллак, Джером Рейнер-Кальфон, Себастьен Семон
В ролях:Джои Лорен Эдамс, Патрик Малдун, Алекс Хайд-Вайт, Дея Моника Крус, Аманда Джой Эриксон, Скотт Бэйли, Ава Торрес, Коул Спрингер, Коби Фрумер, Додж Принц
Музыка:Кристиан Дэвис, Джошуа Сон
В ролях:Джои Лорен Эдамс, Патрик Малдун, Алекс Хайд-Вайт, Дея Моника Крус, Аманда Джой Эриксон, Скотт Бэйли, Ава Торрес, Коул Спрингер, Коби Фрумер, Додж Принц
Музыка:Кристиан Дэвис, Джошуа Сон
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:22 июня 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:22 июня 2023
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