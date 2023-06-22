Сокровища Тома Сойера

Режиссер: Кирк Харрис

Жанры: Приключения, Семейный.

Легенды о потерянном золоте Тома Сойера всегда будоражили умы молодых людей. Трое старшеклассников решают отправиться в захватывающее, местами опасное, путешествие и попытать свое счастье в поисках клада. А компанию им в этом составит их учительница, в прошлом неутомимая искательница приключений.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Ник Поллак, Джером Рейнер-Кальфон, Себастьен Семон

В ролях: Джои Лорен Эдамс, Патрик Малдун, Алекс Хайд-Вайт, Дея Моника Крус, Аманда Джой Эриксон, Скотт Бэйли, Ава Торрес, Коул Спрингер, Коби Фрумер, Додж Принц

Музыка: Кристиан Дэвис, Джошуа Сон