Событие
Режиссер:Одри Диван
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
1963 год. Анна учится в университете и мечтает о писательской карьере. Незадолго до выпускных экзаменов она обнаруживает, что беременна, и эта «благая весть» может поставить крест на ее будущем.
Девушка становится заложницей не только собственного тела, но и общественной морали, подавляющей свободу. Времени на раздумья почти не остается, и Анна решается на невероятное. Она готова преступить закон, рискуя оказаться за решеткой.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Марсия Романо, Одри Диван, Анн Берест
В ролях:Анамария Вартоломей, Кейси Моттет Кляйн, Луана Байрами, Луиз Орри-Дикеро, Луиз Шевильот Пио Мармай, Сандрин Боннэр, Леонор Оберсон, Анна Муглалис, Cyril Metzger
Музыка:Евгений Гальперин, Саша Гальперин
В ролях:Анамария Вартоломей, Кейси Моттет Кляйн, Луана Байрами, Луиз Орри-Дикеро, Луиз Шевильот Пио Мармай, Сандрин Боннэр, Леонор Оберсон, Анна Муглалис, Cyril Metzger
Музыка:Евгений Гальперин, Саша Гальперин
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:20 января 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:20 января 2022
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