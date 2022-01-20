Событие

Режиссер: Одри Диван

Жанры: Драма.

1963 год. Анна учится в университете и мечтает о писательской карьере. Незадолго до выпускных экзаменов она обнаруживает, что беременна, и эта «благая весть» может поставить крест на ее будущем.

Девушка становится заложницей не только собственного тела, но и общественной морали, подавляющей свободу. Времени на раздумья почти не остается, и Анна решается на невероятное. Она готова преступить закон, рискуя оказаться за решеткой.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Марсия Романо, Одри Диван, Анн Берест

В ролях: Анамария Вартоломей, Кейси Моттет Кляйн, Луана Байрами, Луиз Орри-Дикеро, Луиз Шевильот Пио Мармай, Сандрин Боннэр, Леонор Оберсон, Анна Муглалис, Cyril Metzger

Музыка: Евгений Гальперин, Саша Гальперин