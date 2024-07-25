Собиратель душ

Режиссер: Осгуд Перкинс

Жанры: Триллер, Детектив, Ужасы.

По оценкам ФБР, лишь один из пяти серийных убийц попадает в руки закона, а остальные остаются на свободе. Агент Ли Харкер охотится за одним из таких неуловимых чудовищ по прозвищу Собиратель душ. Более десяти лет его жертвами становились целые семьи, члены которых по непонятными причинам убивали друг друга. Чем ближе Харкер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Осгуд Перкинс

В ролях: Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли, Дакота Долби, Lauren Acala, Кирнан Шипка, Maila Hosie, Джейсон Уилльям Дэй

Музыка: Элвис Перкинс