Собачья Жизнь: Друзья навек
Режиссер:Ван Сяоле
Жанры: Драма, Семейный.
Жанры: Драма, Семейный.
Когда в семье наступают непростые времена, на помощь приходит очаровательный щенок по кличке Кола. Новый друг способен вдохнуть жизнь и научить людей искренней любви и преданности.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Qian Liu, У Ти
В ролях:Янь Ни, Тань Сунъюнь, Джеки У, Цзян Лун, Чжао Сяотан, Фэн Лэй, Ли Хучэн, Гао Лу, Guoxiong Hu, Лю Яцзинь
В ролях:Янь Ни, Тань Сунъюнь, Джеки У, Цзян Лун, Чжао Сяотан, Фэн Лэй, Ли Хучэн, Гао Лу, Guoxiong Hu, Лю Яцзинь
Производство:Китай
Ограничения:12+
Дата релиза:11 апреля 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:11 апреля 2024
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