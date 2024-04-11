Собачья Жизнь: Друзья навек

Режиссер: Ван Сяоле

Жанры: Драма, Семейный.

Когда в семье наступают непростые времена, на помощь приходит очаровательный щенок по кличке Кола. Новый друг способен вдохнуть жизнь и научить людей искренней любви и преданности.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Qian Liu, У Ти

В ролях: Янь Ни, Тань Сунъюнь, Джеки У, Цзян Лун, Чжао Сяотан, Фэн Лэй, Ли Хучэн, Гао Лу, Guoxiong Hu, Лю Яцзинь

