162742

Собачья Жизнь: Друзья навек

Режиссер:Ван Сяоле
Жанры: Драма, Семейный.

Когда в семье наступают непростые времена, на помощь приходит очаровательный щенок по кличке Кола. Новый друг способен вдохнуть жизнь и научить людей искренней любви и преданности.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Qian Liu, У Ти
В ролях:Янь Ни, Тань Сунъюнь, Джеки У, Цзян Лун, Чжао Сяотан, Фэн Лэй, Ли Хучэн, Гао Лу, Guoxiong Hu, Лю Яцзинь
Производство:Китай
Ограничения:12+
Дата релиза:11 апреля 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 18 по 21 апреля
14:00 (350)
c 22 по 24 апреля
14:00 (300)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?