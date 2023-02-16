Снежная королева: Разморозка
Режиссер:Алексей Цицилин, Андрей Кореньков
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Теперь, чтобы спасти все миры от вечной зимы, Айла должна отправиться на поиски Кая и Герды, собрать команду верных друзей и научиться владеть своей магией. Вместе им предстоит захватывающее приключение, ведь настоящая дружба способна растопить любой лёд.
Продолжительность:75 мин
Сценарий:Андрей Кореньков, Алексей Цицилин, Алексей Замыслов
В ролях:Полина Войченко, Мария Шустрова, Ирина Чумантьева, Юрий Романов, Константин Панченко, Светлана Кузнецова, Андрей Тенетко, Максим Сергеев, Александр Васильев
В ролях:Полина Войченко, Мария Шустрова, Ирина Чумантьева, Юрий Романов, Константин Панченко, Светлана Кузнецова, Андрей Тенетко, Максим Сергеев, Александр Васильев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:16 февраля 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:16 февраля 2023
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