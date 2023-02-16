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Снежная королева: Разморозка

Режиссер:Алексей Цицилин, Андрей Кореньков
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

Озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Теперь, чтобы спасти все миры от вечной зимы, Айла должна отправиться на поиски Кая и Герды, собрать команду верных друзей и научиться владеть своей магией. Вместе им предстоит захватывающее приключение, ведь настоящая дружба способна растопить любой лёд.

Продолжительность:75 мин
Сценарий:Андрей Кореньков, Алексей Цицилин, Алексей Замыслов
В ролях:Полина Войченко, Мария Шустрова, Ирина Чумантьева, Юрий Романов, Константин Панченко, Светлана Кузнецова, Андрей Тенетко, Максим Сергеев, Александр Васильев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:16 февраля 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 23 по 26 февраля
12:40 (250)
c 27 февраля по 1 марта
12:40 (150)
ГалактикаЗал 1
c 23 по 26 февраля
11:50 (270)
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11:50 (230)
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c 23 по 26 февраля
10:25 (270)
c 27 февраля по 1 марта
10:25 (230)

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