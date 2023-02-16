Снежная королева: Разморозка

Режиссер: Алексей Цицилин, Андрей Кореньков

Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

Озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Теперь, чтобы спасти все миры от вечной зимы, Айла должна отправиться на поиски Кая и Герды, собрать команду верных друзей и научиться владеть своей магией. Вместе им предстоит захватывающее приключение, ведь настоящая дружба способна растопить любой лёд.

Продолжительность: 75 мин

Сценарий: Андрей Кореньков, Алексей Цицилин, Алексей Замыслов

В ролях: Полина Войченко, Мария Шустрова, Ирина Чумантьева, Юрий Романов, Константин Панченко, Светлана Кузнецова, Андрей Тенетко, Максим Сергеев, Александр Васильев

