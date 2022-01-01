Снегурочка против всех
Режиссер:Полина Ануфриева
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Главные качества 45-летнего бизнесмена Евгения Васина — гениальный ум, благодаря которому он разбогател, и отвратительный характер, превращающий жизнь родных и подчиненных бизнесмена в самый настоящий ад. В новогоднюю ночь Васин сбивает на автомобиле Деда Мороза и вместо того, чтобы оказать помощь, крадет елку и уезжает. Наказание неминуемо. Дед Мороз переселяет душу Евгения в тело своей Снегурочки. Теперь в образе дедушкиной помощницы Васину придется разносить подарки всем тем, кого он обидел, унизил или оскорбил, посмотреть на себя со стороны и проверить, похожа ли его жизнь и жизнь его семьи на сказку, которую Евгений себе рисовал.
Продолжительность:74 мин
Сценарий:Илья Куликов, Олег Смирнов
В ролях:Павел Воля, Надежда Сысоева, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Мария Пирогова, Павел Ворожцов, Александра Булычёва, Анна Исайкина, Юрий Грубник
В ролях:Павел Воля, Надежда Сысоева, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Мария Пирогова, Павел Ворожцов, Александра Булычёва, Анна Исайкина, Юрий Грубник
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:30 декабря 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:30 декабря 2021
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