Снегирь
Режиссер:Борис Хлебников
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Рыболовное судно «Снегирь» — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее: желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. В команду вливаются два новичка, Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Георгий Владимов
В ролях:Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Михаил Кремер, Владимир Лукьянчиков, Олег Савостюк, Макар Хлебников, Анатолий Попов, Василий Щипицын
Музыка:Максим Беловолов
В ролях:Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Михаил Кремер, Владимир Лукьянчиков, Олег Савостюк, Макар Хлебников, Анатолий Попов, Василий Щипицын
Музыка:Максим Беловолов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:08 июня 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:08 июня 2023
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