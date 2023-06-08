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Снегирь

Режиссер:Борис Хлебников
Жанры: Драма.

Рыболовное судно​ «Снегирь»​ — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее: желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. В команду вливаются два новичка​, Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Георгий Владимов
В ролях:Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Михаил Кремер, Владимир Лукьянчиков, Олег Савостюк, Макар Хлебников, Анатолий Попов, Василий Щипицын
Музыка:Максим Беловолов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:08 июня 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 29 июня по 2 июля
17:40 (200)
c 3 по 5 июля
17:40 (150)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
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