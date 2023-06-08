Снегирь

Режиссер: Борис Хлебников

Жанры: Драма.

Рыболовное судно​ «Снегирь»​ — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее: желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. В команду вливаются два новичка​, Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков — не таким им виделся этот летний круиз. С видео для блога придется повременить и недовольство оставить при себе. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Георгий Владимов

В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Михаил Кремер, Владимир Лукьянчиков, Олег Савостюк, Макар Хлебников, Анатолий Попов, Василий Щипицын

Музыка: Максим Беловолов