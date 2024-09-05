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Смотри на меня!

Режиссер:Владимир Грамматиков
Жанры: Драма, Семейный.

1948 год. Нина Левицкая, бывшая оперная певица и мама четверых детей, ничего не знает о судьбе своего мужа, пропавшего из виду почти год назад. По слухам, отец семейства, ответственный работник Александр должен находиться где-то в Москве. Вокруг семьи сгущаются тучи, и, чтобы избежать возможного ареста, Нина экстренно продает все имущество, собирает детей и уезжает из Свердловска в столицу.

Путешествие товарным вагоном с остатками домашнего скарба, коровой-кормилицей и пианино сопряжено с каждодневной опасностью. Дорога сводит героев истории со множеством людей: некоторые откровенно опасны, другие дарят тепло и веру в будущее. Трогательные взаимоотношения матери и детей, взаимная поддержка, честность и любовь делают возможным благополучный исход путешествия.

Продолжительность:120 мин
Сценарий:Андрей Кончаловский, Елена Киселёва
В ролях:Александра Урсуляк, Семён Шкаликов, Платон Герасимов, Евгения Симонова, Евгений Стеблов, Вероника Каткаева, Михаил Коновалов, Ольга Лапшина, Григорий Столбов, Олег Миляховский
Музыка:Владимир Давыденко
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:05 сентября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 5 по 8 сентября
21:10 (420)
c 9 по 11 сентября
21:10 (370)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 5 по 8 сентября
13:55 (450)
c 9 по 11 сентября
13:55 (350)

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