Смотри на меня!

Режиссер: Владимир Грамматиков

Жанры: Драма, Семейный.

1948 год. Нина Левицкая, бывшая оперная певица и мама четверых детей, ничего не знает о судьбе своего мужа, пропавшего из виду почти год назад. По слухам, отец семейства, ответственный работник Александр должен находиться где-то в Москве. Вокруг семьи сгущаются тучи, и, чтобы избежать возможного ареста, Нина экстренно продает все имущество, собирает детей и уезжает из Свердловска в столицу.

Путешествие товарным вагоном с остатками домашнего скарба, коровой-кормилицей и пианино сопряжено с каждодневной опасностью. Дорога сводит героев истории со множеством людей: некоторые откровенно опасны, другие дарят тепло и веру в будущее. Трогательные взаимоотношения матери и детей, взаимная поддержка, честность и любовь делают возможным благополучный исход путешествия.

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Андрей Кончаловский, Елена Киселёва

В ролях: Александра Урсуляк, Семён Шкаликов, Платон Герасимов, Евгения Симонова, Евгений Стеблов, Вероника Каткаева, Михаил Коновалов, Ольга Лапшина, Григорий Столбов, Олег Миляховский

Музыка: Владимир Давыденко