162053

Смешарики снимают кино

Режиссер:Денис Чернов, Светлана Мардаголимова, Дмитрий Яковенко
Жанры: Приключения, Анимация.

Смешарики снимают кино! И не просто кино, а целый сборник из нескольких короткометражных фильмов. В программе боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. А также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы-дроиды.

Сценарий:Сергей Лукьяненко, Алексей Лебедев, Светлана Мардаголимова
Музыка:Марина Ланда, Сергей Васильев
Производство:Россия
Ограничения:6+
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 3
c 12 по 13 октября
14:55 (330)
c 14 по 15 октября
14:55 (430)
c 16 по 18 октября
14:55 (330)
ГалактикаЗал 2
c 12 по 13 октября
10:05 (250)
14 октября
10:05 (330)
15 октября
09:55 (330)
c 16 по 18 октября
09:55 (250)
ГалактикаЗал 4
c 12 по 13 октября
12:30 (480)
14 октября
12:30 (500)
15 октября
12:35 (500)
c 16 по 18 октября
12:35 (480)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 12 по 13 октября
11:40 (180)
13:00 (230)
14:20 (230)
17:40 (330)
c 14 по 15 октября
11:40 (280)
13:00 (330)
14:20 (330)
17:40 (380)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?