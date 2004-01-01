Смешарики снимают кино
Режиссер:Денис Чернов, Светлана Мардаголимова, Дмитрий Яковенко
Жанры: Приключения, Анимация.
Жанры: Приключения, Анимация.
Смешарики снимают кино! И не просто кино, а целый сборник из нескольких короткометражных фильмов. В программе боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. А также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы-дроиды.
Сценарий:Сергей Лукьяненко, Алексей Лебедев, Светлана Мардаголимова
Музыка:Марина Ланда, Сергей Васильев
Музыка:Марина Ланда, Сергей Васильев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Ограничения:6+
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