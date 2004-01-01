Смешарики снимают кино

Режиссер: Денис Чернов, Светлана Мардаголимова, Дмитрий Яковенко

Жанры: Приключения, Анимация.

Смешарики снимают кино! И не просто кино, а целый сборник из нескольких короткометражных фильмов. В программе боевик и комедия, фантастика и фэнтези, мюзикл и немое кино. А также эльфы, феи, древние пророчества, мировое зло, Пин Бонд и роботы-дроиды.

Сценарий: Сергей Лукьяненко, Алексей Лебедев, Светлана Мардаголимова

Музыка: Марина Ланда, Сергей Васильев